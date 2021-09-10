Пугачова майже не знімала червону маску з обличчя / скріншот з відео

Російська зірка Алла Пугачова ледь не втратила почуттів на похоронах близького друга, художника Бориса Краснова.

Про це повідомляє КП.

Церемонія прощання з 61-річним художником-постановником проходила у Великому траурному залі Троєкурівського кладовища. Там зібралися багато російських зірок, серед яких була і Пугачова в супроводі чоловіка Максима Галкіна. Співачка, що з'явилася в червоній масці на обличчі, невтішно ридала, а Галкін підтримував зірку під руку.

Пугачова підійшла до труни і стала молитися. Простоявши там кілька хвилин, вона пройшла в зал і присіла.

"У якийсь момент не витримала і заридала так, що прикрила обличчя руками, зігнулася. Галкін розпереживався. Аллу Борисівну хитнуло убік. Вона ледь не втратила почуттів", - йдеться в повідомленні.

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Смерть Бориса Краснова

7 вересня в Москві помер художник-постановник Борис Краснов. Йому було всього 60 років.

Він працював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Валерієм Леонтьєвим, Ларисою Доліною та іншими російськими та зарубіжними артистами.

Після його смерті Пугачова опублікувала у своєму інста-блозі зворушливий пост в його пам'ять.

"Прощай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не вистачатиме мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова  Жив був художник один" тільки про тебе", - написала примадонна.

Користувачі мережі висловили в коментарях свої співчуття. 

"Дуже шкода, така молода і дуже талановита була людина. Царство небесне і світла пам'ять", "Дуже шкода", - писали фанати.

Автор: Віолетта Орлова