Алла Пугачова простояла біля труни художника Бориса Краснова кілька хвилин

Російська зірка Алла Пугачова ледь не втратила почуттів на похоронах близького друга, художника Бориса Краснова.

Про це повідомляє КП.

Церемонія прощання з 61-річним художником-постановником проходила у Великому траурному залі Троєкурівського кладовища. Там зібралися багато російських зірок, серед яких була і Пугачова в супроводі чоловіка Максима Галкіна. Співачка, що з'явилася в червоній масці на обличчі, невтішно ридала, а Галкін підтримував зірку під руку.

Пугачова підійшла до труни і стала молитися. Простоявши там кілька хвилин, вона пройшла в зал і присіла.

"У якийсь момент не витримала і заридала так, що прикрила обличчя руками, зігнулася. Галкін розпереживався. Аллу Борисівну хитнуло убік. Вона ледь не втратила почуттів", - йдеться в повідомленні.

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7 вересня в Москві помер художник-постановник Борис Краснов. Йому було всього 60 років.

Він працював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Валерієм Леонтьєвим, Ларисою Доліною та іншими російськими та зарубіжними артистами.

Після його смерті Пугачова опублікувала у своєму інста-блозі зворушливий пост в його пам'ять.

"Прощай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не вистачатиме мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова Жив був художник один" тільки про тебе", - написала примадонна.

Користувачі мережі висловили в коментарях свої співчуття.

"Дуже шкода, така молода і дуже талановита була людина. Царство небесне і світла пам'ять", "Дуже шкода", - писали фанати.

Автор: Віолетта Орлова