Алла Пугачова втратила друга.

Російська зірка Алла Пугачова опублікувала в своєму інста-блозі пост, в якому повідомила про смерть свого близького друга, художника Бориса Краснова.

"Прощай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не вистачатиме мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова "Жив був художник один" тільки про тебе", - написала Примадонна.

Користувачі мережі висловили в коментарях свої співчуття.

"Дуже шкода, така молода і дуже талановита була людина. Царство небесне і світла пам'ять", "Дуже шкода", - пишуть фани.

Зазначимо, 7 вересня в Москві помер художник-постановник Борис Краснов. Йому було всього 60 років. Він працював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Валерієм Леонтьєвим, Ларисою Доліною та іншими російськими та зарубіжними артистами.

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Автор: Діана Могилєвич