Алла Борисівна разом з сім'єю зараз перебуває в Ізраїлі.

Російська співачка Алла Пугачова, яка зараз разом з сім'єю перебуває в Ізраїлі, повідомила, що скоро повернеться в Росію.

У коментарі "Известиям" вона зазначила, що двійнята Ліза і Гаррі 1 вересня підуть в школу, тому вони повернуться в Росію. Та й канікули в Ізраїлі, за її словами, вже добігають кінця.

"Канікули-то закінчуються. 1 вересня діти повинні йти в школу. Зараз вони онлайн вчаться", - сказала Пугачова.

Зазначимо, Алла Пугачова і Максим Галкін виїхали з Росії до Ізраїлю ще 28 лютого 2022 року. З першого дня вторгнення Росії в Україну Галкін всіляко засуджує політику Кремля і диктаторський режим Путіна.

Також він планує дати кілька концертів в Ізраїлі, а виручені гроші перерахує на допомогу українським біженцям.

Крім того, відомо, що через антивоєнну позицію Галкіна "заборонили" в РФ. Його вже звільнили з "Першого каналу", на якому він пропрацював п'ять років, а також скасували всі його концерти.

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