У Росії знайшли спосіб помститися шоумену за засудження війни в Україні.

Російський шоумен Максим Галкін з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджує війну і критикує путінський режим. Оскільки залишатися на Батьківщині йому було небезпечно, він разом з сім'єю перебрався до Ізраїлю.

При цьому він продовжує відкрито говорити про війну в Україні і про звірства окупантів в нашій країні.

За таку політичну позицію в Росії йому вирішили помститися. Так, Галкіна звільнили з "Першого каналу", на якому він п'ять років вів програму "Сьогодні ввечері".

"Більшості співробітників передачі до останнього нічого не розповідали, як і запрошеним на запис зіркам. Потенційних кандидатів на заміну Максима на даний момент кілька, судячи з усього, будуть вибирати в процесі - хто краще впишеться. Звучали імена Олександра Олешка, Нонни Гришаєвої, Дмитра Борисова та інших", - повідомляє "Стархіт".

Нагадаємо, раніше Максим Галкін анонсував концерти в Ізраїлі. Частину виручених грошей він перерахує для допомоги українським біженцям.

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