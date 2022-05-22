Примадонна сухо відповіла на запитання журналіста.

Нещодавно в мережі почали поширюватися чутки про те, що російська зірка Алла Пугачова вирішила розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним через різні політичні погляди.

З першого дня вторгнення Росії в Україну Галкін у своїх соцмережах розповідає правду про війну, про те, що російська армія вбиває мирних жителів України. А ось сама Примадонна поки ніяк не висловилася з цього приводу. Втім, ще в перші дні війни вони поїхали з Росії до Ізраїлю, але, за словами Пугачової, незабаром вони повернуться додому, бо дітям потрібно йти в школу.

Різна політична діяльність артистів і спровокувала чутки про те, що у них в родині не все так гладко.

В одному з інтерв'ю Примадонна сказала, що про розлучення з Галкіним вона дізналася від знайомих. Але одразу ж поспішила спростувати цю інформацію.

"Мені зачитали, що ми з Максом розлучаємося. Ні", - лаконічно заявила Примадонна.

Нагадаємо, раніше Макаревич і Пугачова, які засудили війну в Україні, зустрілися в Ізраїлі.

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