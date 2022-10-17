Примадонна виглядає дуже молодою і щасливою на відео, яким вона сама поділилася у себе в блозі.

Алла Пугачова повідомила, що відвідала концерт Бориса Гребенщикова. Туди вона вирушила у відвертому вбранні з зухвалим декольте. Знаменитість записала відео з концерту.

На короткому ролику, опублікованому в її Instagram, видно, що зірка зробила собі яскравий вечірній макіяж і одягла сонцезахисні окуляри.

Пізніше дружина Максима Галкіна оприлюднила у своєму блозі фотографію з Борисом Гребенщиковим і Андрієм Макаревичем. Примітно, що обидва цих артиста підтримали Україну і відкрито висловилися проти вбивчої політики Росії.

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Алла Пугачова і її позиція щодо війни в Україні

Сама зірка довгий час мовчала, а ось її чоловік Максим Галкін ще з весни говорить про те, що Росія випускає ракети по мирних містах України, вбиваючи невинних людей.

Через те, що Галкін підтримує Україну, в РФ його визнали його "іноагентом". Алла Пугачова не стала мовчати і закликала уряд РФ і її записати в список "іноагентів". Також відомо, що Пугачова приїжджала в РФ, щоб забрати документи дітей зі школи і підготувати до продажу їх з Галкіним будинок в Підмосков'ї.

Також відомо, що з Росії виїхали рідні Алли Пугачової.

Нагадаємо, в мережу "злили" природне фото Пугачової.

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