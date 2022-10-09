Крістіна Орбакайте і Микита Пресняков перебувають в Америці.

Дочка і онук російської співачки Алли Пугачової виїхали з країни-агресора. Зараз Крістіна Орбакайте і Микита Пресняков перебувають в Америці, проте мама молодої людини ще планує повернутися в Москву.

Джерело в коментарі "Стархіт" розповіло, що Микита виїхав з РФ ще два тижні тому. Своїм від'їздом він зірвав ряд вистав.

"Орбакайте зараз теж в Америці, куди літає регулярно, бо там перебувають дочка Клавдія і чоловік. Повинна була недавно повернутися, але вирішила зробити це пізніше, оскільки у неї скасувався спектакль 11 жовтня в театрі "Современник", в якому вона грає з Кирилом Сафоновим. З чуток, актор полетів до Ізраїлю", - повідомили виданню джерела. Відео дня

Нагадаємо, днями проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Пугачової з країни, її онуків потрібно залучити до оборони РФ і послати на війну.

Пізніше в росЗМІ почала поширюватися інформація про те, що Микиту Преснякова таки мобілізували. Але він назвав цю новину фейком. Більше ніяких деталей молодий чоловік не повідомив.

До того ж нещодавно і сама Алла Пугачова вдруге виїхала з Росії. Її подруга розповіла, що дітей Примадонни почали цькувати в школі, тому вона разом з ними поїхали в Ізраїль, де вже отримала ізраїльський паспорт.

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