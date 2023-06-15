Він вважає, що ніхто зараз не може сидіти, склавши руки.

Український актор Тарас Цимбалюк з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишався на батьківщині. У нього є тверда громадянська позиція, тому він активно допомагає ЗСУ в тилу.

А ось до чоловіків-втікачів актор ставитися різко негативно. Він вважає, що жодна людина з українським паспортом не може бути байдужою до війни. А якщо людина ухвалює рішення втекти в такі часи, то краще, щоб вона взагалі не поверталася на батьківщину.

"Зловив себе на думці, що у мене, м'яко кажучи, відпало бажання спілкуватися зі знайомими чоловіками, які виїхали з України і абсолютно нічим не допомагають рідній країні в такий жахливий період. Таке безхребетне населення зовсім не потрібне перспективній Україні. Думаю, нехай краще такі "українці" миють посуд і обслуговують інші країни. І, звичайно, сюди не повертаються!" - заявив артист на своїй сторінці в Instagram.

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Він також відзначив тих людей, які під час зборів на армію скидають навіть найменші суми. За словами Тараса, це дуже зворушливо, адже у них може взагалі не бути можливості донатити, але вони це роблять.

"Буває пишуть в директі: "Тарасе, бачили ви там з Олійником знову щось закупили, у мене немає грошей, але є авто, можу відвезти броніки або амуніцію, вона ж важка...". Або пропонують допомогу в якості фізичної сили", - додав Цимбалюк.

Крім того, артист заявив, що ніхто не має права сидіти, склавши руки.

"Є маса фронтів, які повинні безперервно працювати до настання перемоги", - підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк обурив українців заявою про мову.

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