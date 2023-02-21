Цимбалюк написав, що перехід людей на українську мову не потрібно "агресивно прискорювати".

Український актор і зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "СуперКопи" Тарас Цимбалюк обурив українців. Він заговорив про перехід на українську мову та назвав регіони, які тимчасово окупувала РФ, "несвідомими".

"Розмовляючи "язиком" ми схожі на росіян, але російськомовному населенню України потрібно подавати вірний приклад, а не тикати грубо носом. Я формувався в україномовному оточенні, але мене теж торкнувся "шлейф" тотальної русифікації України періоду "совка". Приклад: після вишу почав бігати на проби - 99% матеріалу російською. Хочеш бути актором кіно - розмовляй російською… Отож, як результат, я теж, в певній мірі, став представником низької свідомості пересічного українця", - написав Цимбалюк на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що нині питання мови дуже загострилося. І це цілком справедливо, вважає Цимбалюк. Також актор поділився своїми роздумами щодо регіонів, де нібито замало свідомості.

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"Ворог напав на регіони, де найслабша свідомість. Є дуже проста стратегія л*йнокраїни: вона нав’язує росмову, переселяє туди своїх вже "тяжко хворих", нищить все українське і, як наслідок, з’являються представники "івашимінашим", як мінімум. Все, цього достатньо, щоб люди повернули голову в бік Москви, а їх діти почали голосувати за Яника (Віктора Януковича - УНІАН)", - заявив актор.

Цимбалюк написав, що перехід людей на українську мову не потрібно "агресивно прискорювати". На думку актора, це викличе лише агресію. Також він зазначив, що державна мова має лунати скрізь, в усіх сферах життя. Проте люди не повинні підігрівати "внутрішній конфлікт", вважає Цимбалюк.

"Не буде толку, якщо в Карпатах не будуть здавати житло переселенцям з Миколаєва, бо ті все життя розмовляли російською, - це внутрішній конфлікт. Далі, ще з’явилась когорта "розумників", котрі виправляють, висміюють людей, що вчаться розмовляти українською мовою. Це - дно. Навпаки,- зараз цінні будь-які спроби та ініціативи! Низький уклін тим, хто помиляється, але намагається! Ви - майбутнє тієї бажаної трансформації!", - додав актор.

У коментарях думки розділилися. Одні кажуть, що Цимбалюк має рацію щодо "агресивного нав'язування" мови. Проте інші зазначають, що актор дозволив собі забагато зайвого, адже він назвав деякі регіони "несвідомими".

Що пишуть у коментарях під дописом Цимбалюка

"Рік війни, а ми бавимося на костях загиблих в толерантність до ворожого"

"Ворог напав на регіони, де найслабша свідомість. Абсолютно ні. Ворог напав на регіони, до яких дотягнувся"

"Ворог напав на регіони, де найслабша свідомість? Не з того боку ми в Харкові живемо. Навчити можна тільки своїм власним прикладом,а такі розмови пуста трата часу"

"Тобто ті хто живе на сході це "переселені важко хворі люди"? Ок, дякую"

"Тарасику, якщо ти такий мудрий - то іди на захист країни. І там, в окопах, під обстрілами напишеш пост, чому так не варто переходити на українську поспішно. Тим паче, повістку тобі ж вручили. А ти чекав на Оскара? Чи ти лише здатний на фотосесії, телятко?".

Нагадаємо, раніше акторові Тарасу Цимбалюку прийшла повістка. Він заявив, що це - "треш".

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