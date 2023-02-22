Цей бренд вийшов з російського ринку, а в модних бутиках інших країн росіянам товари тепер не продають.

Путініст Олег Газманов потужно осоромився на концерті в Лужниках. Він вийшов на сцену в пуховику від елітного бренду Prada, але логотип спробував приховати. ЗМІ не залишили це без уваги.

Зазначимо, у березні 2022 року італійський модний дім Prada заявив, що призупинив усі продажі в Росії.

Реакція соцмереж

"Патріотично, що ж. У них це в крові - перевзуватися"

"Краще Прада, ніж правда?"

"Навіщо? Одягнув би бушлат"

"Клоун, як і всі інші 140 млн"

"Хавайте, російські раби! Нехай вас еб*ть ще сильніше! Це краще ніж майдан, правда?"

"Лицемірні, продажні ублюдки..."

Концерт в Лужниках: деталі

На стадіоні "Лужники" 22 лютого влаштували концерт-мітинг. Представники країни-агресора цинічно приурочили його до початку "спецоперації" - так в РФ називають вбивчу війну, яка щодня забирає життя мирних українців. На "шабаші" Путіна виступило чимало артистів, які підтримали його кривавий режим.

Відео дня

Олег Газманов, який нещодавно заявляв про готовність взяти в руки автомат і йти на війну, заспівав "Господа офицеры".

Нагадаємо, українка Яна Соломко зрадила батьківщину і випустила пісню на підтримку окупантів.

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