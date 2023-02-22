Путініст Олег Газманов потужно осоромився на концерті в Лужниках. Він вийшов на сцену в пуховику від елітного бренду Prada, але логотип спробував приховати. ЗМІ не залишили це без уваги.
Зазначимо, у березні 2022 року італійський модний дім Prada заявив, що призупинив усі продажі в Росії.
Реакція соцмереж
- "Патріотично, що ж. У них це в крові - перевзуватися"
- "Краще Прада, ніж правда?"
- "Навіщо? Одягнув би бушлат"
- "Клоун, як і всі інші 140 млн"
- "Хавайте, російські раби! Нехай вас еб*ть ще сильніше! Це краще ніж майдан, правда?"
- "Лицемірні, продажні ублюдки..."
Концерт в Лужниках: деталі
На стадіоні "Лужники" 22 лютого влаштували концерт-мітинг. Представники країни-агресора цинічно приурочили його до початку "спецоперації" - так в РФ називають вбивчу війну, яка щодня забирає життя мирних українців. На "шабаші" Путіна виступило чимало артистів, які підтримали його кривавий режим.
Олег Газманов, який нещодавно заявляв про готовність взяти в руки автомат і йти на війну, заспівав "Господа офицеры".
Нагадаємо, українка Яна Соломко зрадила батьківщину і випустила пісню на підтримку окупантів.