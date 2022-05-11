Попри бойкот російської делегації, Філіп Кіркоров все ж потрапив до Турина, де спостерігав за виступом у VIP-ложі.

Через агресію РФ щодо України, росіянам цього року заборонили брати участь у "Євробаченні". Дана заборона накладена до тих пір, поки в країні не змінять політичний режим. Також не було в цьому році і делегації від РФ. Однак Філіп Кіркоров все ж потрапив в Турин і спостерігав за першим півфіналом в VIP-ложі.

Фотографії звідти він опублікував на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що він запрошений на конкурс "за особливі заслуги".

"За спеціальним запрошенням за заслуги перед "Євробаченням". Я не міг собі відмовити в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем організаторів цього заходу", - розповів співак.

Як саме Кіркоров міг потрапити на "Євробачення-2022", поки невідомо.

Зазначимо, 10 травня відбувся перший півфінал конкурсу. Група Kalus Orchestra представила Україну, виступивши шостими. Вони пройшли у фінал, де їм пророкують перемогу. Фінал відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, Kalush Orchestra розіграють нагороду за перемогу на "Євробаченні" на благодійному аукціоні.

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