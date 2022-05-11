Виручені кошти артисти планують передати на потреби рідної країни.

Учасники від України Kalush Orchestra у разі перемоги на музичному конкурсі "Євробачення 2022" пообіцяли розіграти свою статуетку і передати гроші на благодійність. Про це вони написали в офіційному Telegram-каналі.

"Якщо виграємо у фіналі Євробачення 2022, то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", - сказали артисти.

Зазначимо, 10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022. Kalush Orchestra, які виступали під 6 номером, пройшли у фінал з піснею "Stefania".

Букмекери пророкують перемогу цього року саме Україні.

Нагадаємо, українці можуть дивитися Євробачення в додатку "Дія".

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