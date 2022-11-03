Артисту не підспівали глядачі, а потім він збився з музичного настрою.

Нещодавно фанат Путіна Філіп Кіркоров дав концерт в Ташкенті. Там він оскандалився тим, що прямо зі сцени "наїхав" на відому російську співачку Наргіз. Також в мережі опублікували ще одне цікаве відео з заходу, на якому артист по-справжньому зганьбився.

Під час виконання пісні "Цвет настроения синий" глядачі не підспівали Філіпу Бедросовичу, а потім він, мабуть, розгубився і остаточно збився з музичного настрою - співав абсолютно не потрапляючи в такт музики.

Конфлікт Наргіз і Кіркорова

Співачка Наргіз опублікувала у себе в блозі афішу з концертом Крикорова і підписала: "Понаїхали, блін". Кіркорова це дуже зачепило, тому на концерті він приділив цьому увагу. Зі сцени артист-путініст сказав:

Відео дня

"Нічого у неї не вийде, шкода дівчинку. Хоча, а що там шкодувати? Вона дивується, чому вона не стала зіркою, а ти на пику-то свою дивилася в дзеркало? Ти себе-то бачила, потвора?"

Нагадаємо, нещодавно путініст Кіркоров публічно послав журналістку. У біографії Філіпа Кіркорова це вже не перший випадок конфлікту з журналістами.

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