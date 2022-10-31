У біографії Філіпа Кіркорова це вже не перший випадок конфлікту з журналістами.

Путініст Філіп Кіркоров потрапив у черговий скандал. Він зірвався на журналістку і публічно послав її. Стався інцидент під час того, як музикант давав пресі коментарі. Відео публікують росЗМІ.

Ось такий діалог відбувся між Філіпом Кіркоровим і журналісткою:

Відео дня

- Відвідуючи різні міста, є у вас якась традиція, може, щось привозите з собою на пам'ять, колекціонуєте?

- Що тільки не колекціонував. Але саме таке затрималося - це меню з ресторанів, різних, за ці роки.

- Тирите?

- А?

- Тирите?

- Пішла ти в ж*пу!

Позиція Кіркорова про війну в Україні

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кіркоров підтримував путінський режим. Після 24 лютого він також неодноразово висловлювався на підтримку РФ і вбивчої війни.

Також УНІАН писав, що Кіркоров епічно злякався, коли йому прокричали "Слава Україні" в США.

Крім того, під час літнього відпочинку в Монако артиста-путініста на вулиці зустріли небайдужі і сказали йому їхати в свій "засранськ", а не розгулювати там, поки в Україні вбивають дітей.

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