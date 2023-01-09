Одіозний російський співак намагається всіма силами зупинити процес старіння.

Путініст Філіп Кіркоров відвідав пластичного хірурга і зробив операцію з омолодження. Про це повідомляють російські Telegram-канали і публікують фотографії "нового" обличчя артиста.

"Філіп Кіркоров показав нове обличчя після візиту до пластичного хірурга", - написали пропагандисти.

На фото видно, що обличчя артиста дійсно має рівний і гладкий не по роках вигляд. У нього немає жодної складки або зморшки, а колір шкіри став більш світлим і рівномірним.

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Сам співак не приховує, що для омолодження вдається до послуг хірургів.

Що Філіп Кіркоров говорить про війну в Україні

В останні роки, а також після 24 лютого 2022 року російський артист Філіп Кіркоров відкрито підтримує кремлівську політику. За це днями Україна ввела низку санкцій проти нього та інших зірок.

Екс-чоловік Пугачової вже встиг на це відреагувати і звернувся до президента України Володимира Зеленського, назвавши його "зайкою".

"Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов в роль, і той сценарій, який йому надсилають з-за океану, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до попелища. Мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів і багато альтернативні думки і новини. А поки мені пощастило, заборонили всього лише мої пісні. Так, зайка моя", - написав Кіркоров.

Нагадаємо, Кіркоров зазіхнув на "святе" і довів росіян до сказу.

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