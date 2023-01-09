Скандальний співак звернувся до президента України.

Путініст Філіп Кіркоров відреагував на те, що Україна запровадила нові санкції проти низки артистів РФ, серед яких опинився і він. Скандальний артист сказився і публічно звернувся до президента нашої країни Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в Instagram Кіркоров написав, що він "приймає вітання". Путініст назвав Зеленського своїм "старим товаришем" і спробував зачепити його фейками російської пропаганди.

"Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов в роль, і той сценарій, який йому надсилають з-за океану, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до попелища. Мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів і багатьох альтернативних думок та новини. А поки мені пощастило, заборонили всього лише мої пісні. Так, зайко моя", - написав Кіркоров і відмітив профіль президента України в Instagram.

Відео дня

У коментарях з'явилася і Лоліта Мілявська. Вона назвала Кіркорова "братом". Крім цього, зрадниця жартувала, що їй потрібно повернути нагороди, а вона їх нібито не бачила і не тримала в руках.

Нагадаємо, 8 січня Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони. Так, серед зірок, які потрапили під санкції, виявився не тільки Кіркоров, а також Галустян, Білан, Харатьян, Якубович та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: