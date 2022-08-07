За словами артиста, він не приділяв належної уваги Примадонні.

Російський співак Філіп Кіркоров вперше розповів про причини розставання з Аллою Пугачовою.

В одному з інтерв'ю російському виданню він розповів, що не приділяв належної уваги такій жінці, як Примадонна. Та й до того ж він сам познайомив її з молодим коміком Максимом Галкіним, якому вдалося завоювати серце Пугачової.

Путініст Кіркоров зізнався, що не тримає образу на Галкіна. За його словами, все це було на краще.

"Я не приділяв такій розкішній жінці належної уваги, а замість цього будував кар'єру і загрався в зірковість", - сказав Кіркоров.

Зазначимо, для Алли Пугачової шлюб з Філіпом Кіркоровим став четвертим. Вони були одружені в період з 15 березня 1994 року по листопад 2005 року. Спільних дітей у них немає.

Після розриву з Кіркоровим Примадонна вийшла заміж за Максима Галкіна, з яким виховує двійнят Лізу і Гаррі від сурогатної матері.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін зворушливо зізнався у коханні Пугачовій.

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