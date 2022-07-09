Пародист опублікував ролик, створений фанатами.

Російський гуморист Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram відеоролик, створений фанатами. На відео використані кадри з публічних заходів, на яких були присутні Максим, Алла і діти. Є відрізки, зняті самим Галкіним в їх сімейному особняку в Підмосков'ї.

В описі до даного кліпу Максим поставив сердечко і вказав його автора.

Шанувальники захопилися зворушливими кадрами і залишили безліч коментарів.

"Справжня сім'я, приклад багатьом!", "Чудова сім'я. І діти по-справжньому щасливі. І любов щира", "Як приємно бачити щасливу сім'ю! Любові вам і радості!", "Дай вам Бог ще багато щасливих років разом", "Класно зроблено, у вас дивовижна сім'я! Талантищще! Бережіть себе і приїжджайте в Таллінн!", "Так зворушливо надітий капюшон Аллі - турбота!", - пишуть фоловери.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Максим і Алла взяли дітей і поїхали до Ізраїлю. На даний момент відомо, що їх сімейний особняк в підмосковному селі Грязь заарештований. За антивоєнну позицію Галкіна в РФ проти нього почали справжнє цькування.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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