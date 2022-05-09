Петросян підтримує путінський режим.

Російський гуморист Євген Петросян захистив коміка Максима Галкіна, який у перші дні війни в Україні поїхав з родиною до Ізраїлю.

У своєму Instagram Петросян написав, що виїзд Галкіна з країни - не втрата. Також він згадав про Івана Урганта. За його словами, Урганта і зовсім не можна назвати коміком і у нього є інформація, що він вже повернувся в Росію.

"По-перше, виїхало півтора гумориста. Не знаю, чи можна Урганта назвати гумористом? Він взагалі-то шоумен. Слово гуморист все-таки асоціюється з іншими людьми. Кажуть, до речі, що він вже повернувся. Один Галкін за кордоном. Ну і що тепер?",- написав Петросян.

Зазначимо, сам Євген Петросян залишився в Росії. Більш того, він підтримує режим Кремля. Раніше він і зовсім відвідав окупантів у госпіталі. Крім того, Петросян говорив про готовність їхати воювати в Україну за Росію.

"Коли я дізнався про "спецоперацію", негайно подзвонив керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - заявив Петросян.

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