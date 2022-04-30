Раніше пропагандист дуже рвався на фронт.

Російський естрадний артист Євгеній Петросян, відомий своєю пропутінською позицією, провідав окупантів, що отримали поранення у боях з ЗСУ, у військовому шпиталі.

Фотозвіт артиста опубліковано на його офіційній сторінці в Instagram.

На відзнятих кадрах Петросян обійшовся потиском руки загарбникам у 7-му центральному авіаційному госпіталі, фотосесіями з чоловіками у холі медзакладу та біля вивісок місця, куди прибув.

З собою Петросян взяв краватку у кольорах триколору і дорогу сумку Gucci, її вартість оцінюється у 115 422 гривні.

Зазначається, що росіянин дав концерт перед окупантами.

Петросян опинився у переліку осіб, які підтримали агресію Путіна проти України. У своєму зверненні артист заявляв, що готовий сам іти воювати.

"Коли я дізнався про "спецоперацію", негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - заявляв Петросян.

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