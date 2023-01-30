Оперна співачка Марія Максакова висловилася з приводу пропутінської співачки Лариси Доліної. За її словами, з хорошої джазової співачки вона перетворилася на мумію з фільму жахів.
На YouTube-каналі "І грянув Грем" вона сказала, що Доліна не змогла свого часу з гідністю піти зі сцени. І, за її словами, співачка досі не розуміє, що перетворилася на страшилку.
"Вона зла, самотня, без коренів. Вона марно ображається, коли її порівнюють з мумією з фільму жахів", - сказала Максакова.
Судячи з усього, Доліна дійсно не збирається йти з шоу-бізнесу. Днями вона взяла участь у російському шоу "Неформат".
Позиція Лариси Доліної щодо війни в Україні
Колись популярна співачка Лариса Доліна народилася в Одесі. Однак побудувати кар'єру в рідній Україні їй не вдалося, тому вона вирішила перебратися в Росію.
Більш того, співачка неодноразово висловлювала симпатію по відношенню до Путіна. Поки її колеги втекли з Росії і засудили повномасштабне вторгнення в Україну, Доліна продовжує підтримувати диктатора.