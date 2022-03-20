Група Queen вирішила підтримати Україну в черговий раз.

Легендарний рок-гурт Queen неодноразово висловлював підтримку Україні, на яку 24 лютого 2022 року напала Росія.

Ще на другий день війни в Україні соліст групи Брайан Мей висловив свою стурбованість ситуацією.

"Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйноване в 21 столітті. І здається нестерпним, що світ може просто дивитися і дозволяти цьому відбуватися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі", - звернувся тоді до українців Мей.

Цього разу гурт опублікував на YouTube концерт, який вони давали ще в 2008 році в Харкові. Тоді їх запросив український фонд боротьби зі СНІДом.

Сам концерт був безкоштовним, тому послухати улюблену групу прийшли понад 350 тисяч осіб.

Зараз же група Queen вирішила знову допомогти Україні і оприлюднила запис цього концерту для того, щоб зібрати гроші на допомогу нашій країні.

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