27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. На момент удару в ТЦ знаходилися більше тисячі відвідувачів.

Увечері в понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетний удар по Кременчуку. Потрапили в ТРЦ "Амстор". На момент попадання ракети в будівлі знаходилося близько тисячі осіб. За даними на 20:20 відомо про 10 загиблих і 40 поранених. На трагедію вже відреагували українські знаменитості.

Слава Дьомін

Телеведучий опублікував чорний квадрат з написом "Кременчук". В описі він написав: "Ці вибл*дки вже знову пишуть, що це постанова! С*ки! Вам ніколи не відмитися! Але ви поки своїми курячими мізками цього не розумієте. Бумеранг існує і він скоро прилетить за знищення кожного українського міста і понівечене життя".

Христина Горняк

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука опублікувала у себе в Instagram-профілі шокуючі кадри, зроблені після попадання ракети окупантів в торговий центр.

"Кременчук. Полтава. 27.06.22 р. Окупанти вдарили ракетами по торговому центру, де було більше ніж 1000 цивільних людей", - написала Христина.

Катерина Осадча

Телезірка також опублікувала відео з місця трагічних подій.

"У ці хвилини Кременчук. Тисячі людей в торговому центрі, поруч жодного військового об'єкта! Ми співчували російським батькам, коли їхні діти згоріли живцем в торговому центрі в Кемерово, а тепер ці самі батьки нас палять живцем, тільки уявіть масштаб цинізму нації. Це геноцид, це знищення населення. Світ, зупиніть це. Нам потрібно закрите небо!", - написала Катерина.

Юрій Горбунов

Свою думку про трагічні події для України висловив і чоловік Осадчої Юрій Горбунов.

"Не вкладається в голові! Мирні люди, в торговому центрі!! Серед білого дня!! Кременчук, наші щирі співчуття!! Здохніть, орки!! За все буде відплата!! І за Харків, за Лисичанськ, за Сєвєродонецьк, за Маріуполь!! За все!!",- висловився шоумен.

Ольга Сумська

Українська актриса театру і кіно, яка регулярно висвітлює у своєму блозі звірства російських окупантів, не змогла залишитися осторонь.

"Господи, Кременчук! Яка страшна трагедія! Окупанти вдарили по торговому центру, в якому знаходилися сотні людей!!! Є жертви ... Нелюди! Покидьки!",- написала Сумська.

Лілія Ребрик

"Рашистські ушварки, нічого святого", - коротко висловилася телеведуча. Вона, як і її колеги, показала передплатникам кадри з місця прильоту російської ракети.

Надія Матвєєва

"Торгово-розважальний центр в Кременчуці. Напевно рашисти скажуть, що це фейк, що ми самі підірвали. Але правду не приховати. Кожним попаданням в мирні будівлі ці нелюди доводять: з ними не можна домовлятися, немає їм віри, немає прощення. Варвари ХХІ століття, терористи, злочинці. Цього клейма не змити!

Тримайся, Кременчук. Тримайся, рідна Україно", - написала телеведуча.

Ектор Хіменес-Браво

Іменитий шеф-кухар, який нещодавно похвалився отриманням українського громадянства і всіляко допомагає своїй вже рідній країні, підкреслив - всі винні за це дадуть відповідь.

"Моя країна палає. Найбільше на світі мені б хотілося, щоб ці кадри були кадрами з Червоної площі. Але ні, ці кадри зняті в Полтавській області, Кременчуці. Торговий центр, понад 1000 цивільних всередині. За попередніми підрахунками 100 загиблих. Всі сили, які є зараз - віддаю ненависті до орків. За це повинен відповісти кожен. Від того, хто натиснув на кнопку до того, хто мовчить і каже що це все політики", - написав Хіменес-Браво.

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