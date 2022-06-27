Противник обстріляв Кременчук ракетами х-22, поділилися у ЗСУ.

Ракети в ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області Росії.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Противник не раз обстрілював військові та цивільні об'єкти, було багато постраждалих та жертв. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

27 червня у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру з більш ніж тисячею цивільних, будівля палає.

Станом на 19:30 відомо про понад 40 поранених та 10 загиблих у результаті удару.

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