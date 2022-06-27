Ракети в ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області Росії.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Противник не раз обстрілював військові та цивільні об'єкти, було багато постраждалих та жертв. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
27 червня у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру з більш ніж тисячею цивільних, будівля палає.
Станом на 19:30 відомо про понад 40 поранених та 10 загиблих у результаті удару.
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