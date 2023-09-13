Вона зізналася, що досі не може повірити в те, що його більше немає.

Блогерка Раміна Есхакзай поділилася з шанувальниками сумною новиною - на війні загинув її друг, боєць третьої окремої штурмової бригади.

Вони познайомилися на зйомках інтерв'ю про добровольців. Раміна каже, що Олександр, з позивним "Фарш", був для неї прикладом неймовірно крутого воїна.

"Наші листування - це завжди цікаві історії про те, як він знищив росіян і що з нового озброєння скоро приїде до нього. Крім того, що "Фарш" був зразковим бійцем, він був хорошим батьком. Дуже любив свою дочку і радів, коли випадала нагода провести з нею час", - написала Раміна в Instagram.

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Вона додала, що кілька тижнів тому думала про те, з ким записати інтерв'ю. Прес-офіцер запропонував їй поговорити з "Фаршем", проте дівчина відповіла, що варто трохи зачекати, щоб було більше про що розповісти, адже нещодавно вони вже робили інтерв'ю.

Есхакзай каже, що цей урок запам'ятає назавжди, бо потім може не настати.

"Ще в неділю він радив мені, які навушники придбати, щоб зустрітися і постріляти разом. Сьогодні я дізнаюся, що його немає. Для мене це перша втрата мого друга на війні. Я не можу повірити, що його немає. "Фарш" завжди говорив, що загине в бою, але я вірила в те, що він безсмертний. Ну, це ж "Фарш". Мої співчуття родині і близьким Саші", - з болем поділилася Раміна.

Раніше УНІАН повідомляв, що у важкому бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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