Раміна розповіла про загибель друга / instagram.com/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай поділилася з шанувальниками сумною новиною - на війні загинув її друг, боєць третьої окремої штурмової бригади.

Вони познайомилися на зйомках інтерв'ю про добровольців. Раміна каже, що Олександр, з позивним "Фарш", був для неї прикладом неймовірно крутого воїна. 

"Наші листування - це завжди цікаві історії про те, як він знищив росіян і що з нового озброєння скоро приїде до нього. Крім того, що "Фарш" був зразковим бійцем, він був хорошим батьком. Дуже любив свою дочку і радів, коли випадала нагода провести з нею час", - написала Раміна в Instagram.

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Вона додала, що кілька тижнів тому думала про те, з ким записати інтерв'ю. Прес-офіцер запропонував їй поговорити з "Фаршем", проте дівчина відповіла, що варто трохи зачекати, щоб було більше про що розповісти, адже нещодавно вони вже робили інтерв'ю.

Друг Раміни загинув у бою з окупантами / instagram.com/raminalalala

Есхакзай каже, що цей урок запам'ятає назавжди, бо потім може не настати.

"Ще в неділю він радив мені, які навушники придбати, щоб зустрітися і постріляти разом. Сьогодні я дізнаюся, що його немає. Для мене це перша втрата мого друга на війні. Я не можу повірити, що його немає. "Фарш" завжди говорив, що загине в бою, але я вірила в те, що він безсмертний. Ну, це ж "Фарш". Мої співчуття родині і близьким Саші", - з болем поділилася Раміна.

Раніше УНІАН повідомляв, що у важкому бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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