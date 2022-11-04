Автор YouTube-каналу "Ходят слухи" зважилася на септопластику.

Відомий блогер і журналіст Раміна Есхакзай дала інтерв'ю Анні Олицькій і розповіла про свій стан зараз. Зірка зізналася, що через стреси на тлі війни у неї сильно погіршилося здоров'я - з'явилося акне і лупа. Також вона набрала зайву вагу. Ось що розповіла Раміна:

"Я на стресі реально набрала вагу, у мене з'явилося акне, у мене з'явилася лупа. Це жах. І я зараз користуюся спеціальними засобами, які мені виписала дерматолог для того, щоб шкіра була такою, як до війни, спеціальний шампунь використовую".

Також блогер додала, що нещодавно перенесла операцію. Як уточнила Есхакзай, дана проблема турбувала давно, але саме зараз вона зважилася на те, щоб її усунути:

"Під час війни я задумалася, що, може, час вже нормально дихати, і попросила підписників порадити мені лікаря. Ця операція коштувала 40 тисяч гривень. Це і септопластика (вирівнювання перегородки носа, - ред.), і вирізання кісти, і випал азотом. Я вирішила зайнятися здоров'ям, тому що думаю, якщо помру, то хоч подихати треба нормально".

Інтерв'ю Раміни: відео

Нагадаємо, автор "Ходят слухи" Раміна не стримала сліз, кажучи про нареченого, який пішов воювати за Україну.

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