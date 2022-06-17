Журналіст і блогер розповіла, через що найчастіше плаче.

Блогер Раміна Есхакзай, яка записує інтерв'ю для свого каналу "Ходят слухи", сама стала запрошеною гостею. Вона поспілкувалася зі Славою Дьоміним. Слава запитав, коли Раміна в останній раз плакала і чому.

"Я плакала вчора, оскільки знімала випуск про Херсон, і там просто капець. І в селах, і в самому місті. Коли ти чуєш про смерть чиїхось батьків, це дуже важко. Такі випуски я знімаю за один день і слухаю людей один за іншим. Я знала, що мирних людей викрадають, але не знала, що там так сильно бомблять села, гвалтують дівчат, бабусь, а чоловіків змушують копати братські могили", - ледве стримуючи емоції сказала Раміна.

"Є долбо**би, які вже привезли туди свої сім'ї і живуть там в будинках людей. Я не знала про це, але коли я це почула... це була жесть. Я не скаржуся, хоча це психологічно складно. Я дуже часто плачу. І під час інтерв'ю, і коли думаю про Женю (Євген Пронін - адвокат, наречений Раміни, - ред). Він же може там померти, може залишитися інвалідом, його можуть забрати в полон. А якщо брати до уваги той факт, що його наречена - Раміна, яка пише, що Кадирову потрібно кофточку за розміром купувати або менше жерти, і яка робила інтерв'ю з військовополоненими, він в максимальній небезпеці", - сказала блогер.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євген Пронін вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою Батьківщину.

Нагадаємо, Слава Дьомін розсекретив реакцію Лорак на його повідомлення.

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