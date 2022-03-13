Шоумен підтримав ЗСУ і передав їм 300 тисяч гривень.

Український шоумен Ігор Кондратюк підтримав українську армію морально і матеріально. Він відправив ЗСУ 300 тисяч гривень.

"Я прихильник тихої благодійності. І публікую чек тільки для того, що ви, мої читачі, теж у міру можливостей допомагали армії фінансово. Попри труднощі, в яких перебуває кожна українська родина з початком війни. Бо якщо не ми - то хто? І якщо Україну не врятує ЗСУ - то хто?",- написав Кондратюк.

Також він додав, що ми обов'язково виженемо російських окупантів з нашої землі.

"Україна переможе! Рашисти будуть вигнані з нашої землі, або зариті глибоко в неї. Допомагаємо нашій армії як можемо: волонтеримо, викриваємо позиції ворога, підтримуємо – морально і матеріально – по всьому світу. Мій військовий досвід закінчився в 1983 році після закінчення військової кафедри КНУ ім. Шевченка на 2-місячному зібранні під Ужгородом. Попросив зброю в терробороні села – не дали... Тому залишилося внести посильний внесок (мій і сім'ї) на потреби ЗСУ. Хлопці! Ви - герої! Виганяйте ворога з України і повертайтеся живими! Слава Україні! Героям - слава", - додав шоумен.

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