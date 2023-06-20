Однак вона досі залишається в РФ.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко виявила бажання приїхати в рідну Одесу, незважаючи на те, що більше року вона мовчить про велику війну, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

Так, один з підписників в Instagram запитав у неї, чи хоче вона приїхати в Одесу. На це Регіна відповіла: "Так, звичайно".

Цю сторіз вона супроводила фотографією зі своїм старшим сином Михайлом, зробленою в українському місті.

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Зазначимо, Тодоренко народилася в Одесі. Починала вона кар'єру телеведучої і співачки в Україні, проте потім перебралася в Росію. Там вона не тільки продовжила свій творчий шлях, а й познайомилася зі співаком Владом Топаловим, за якого в результаті вийшла заміж.

Після 24 лютого 2022 року Регіна нічого не говорила про повномасштабне російське вторгнення. Своє мовчання вона пояснила тим, що не хоче сваритися з чоловіком через різні політичні погляди - Топалов "топить" за РФ.

Крім того, вона випустила пісню "Он за мной", в якій звернулася до своїх батьків. Вона повідомила, що більше не повернеться в Україну і попросила батька їй більше не дзвонити.

До слова, нещодавно блогер Беспалов повідомив, що Тодоренко хоче повернутися в Україну, проте боїться побоїв свекра. За його словами, сім'я Топалова погано до неї ставиться.

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