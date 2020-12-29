Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram фотографію з відпустки.
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Дівчина позувала на березі моря в роздільному тілесному купальнику. При цьому фотограф стояв далеко від Тодоренко і склалося враження, що вона постала без трусів.
"Труси-невидимки", "Якщо сині, то в пранні", "Шасливі трусів не надягають", "А труси вітром здуло", - пожартували шанувальники.
Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Чим відома Регіна Тодоренко:
- Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали
- Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни
- Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів
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