Телеведуча вирушила у відпустку.

Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram фотографію з відпустки.

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Дівчина позувала на березі моря в роздільному тілесному купальнику. При цьому фотограф стояв далеко від Тодоренко і склалося враження, що вона постала без трусів.

"Труси-невидимки", "Якщо сині, то в пранні", "Шасливі трусів не надягають", "А труси вітром здуло", - пожартували шанувальники.

Чим відома Регіна Тодоренко:

Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали

Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни

Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів

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Автор: Діана Могилєвич