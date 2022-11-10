За словами артиста, він важко переживає втрату друзів.

Український репер Ярмак, який з початку повномасштабного російського вторгнення відправився на фронт захищати рідну країну, зізнався, що часом йому складно стримувати сльози.

В інтерв'ю для "Військового телебачення України" він розповів, що йому дуже боляче втрачати на війні друзів. У ці моменти він намагається хоч якось відволіктися, тому пише музику.

"Емоцій було дуже багато. І плакав я, бо втрачав друзів. Боляче було. І від цього народжуються деякі пісні. Деякі пісні народжуються від гордості. Ти дивишся, ти пишаєшся народом, як кожен боєць віддає своє життя за нашу країну. Це народжує справжні емоції... Навіть на передових позиціях хлопці знаходять час і посміятися, і відволіктися від усього", – сказав Ярмак.

Він зазначив, що пише пісні найчастіше на чергуваннях. А коли є час вирватися на студію, то мчить туди, щоб записати майбутній хіт. За словами Ярмака, зараз кожна пісня, кожне слово мають вагоме значення.

Нагадаємо, Ярмак в інтерв'ю УНІАН розповів, як ухвалив рішення піти на фронт, що для нього було найстрашнішим за час війни, чи буде він співати свої російськомовні хіти і як ставиться до втікачів артистів.

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