Артист заявив, що не відчуває негативу до рішення авіаперевізника.

Російського репера Лігалайза (Андрія Меньшикова) не пустили на літак польської авіакомпанії LOT. Артист хотів відправитися з Казахстану до Чорногорії, проте йому, як і всім іншим пасажирам з російськими паспортами, довелося залишатися в Астані.

Сам репер вже відреагував на те, що трапилося. На своїй сторінці в Instagram він написав, що переносить свій концерт в Чорногорії, але при цьому ніякого негативу нібито не відчуває. При цьому Лігалайз висловився про українців.

"Друзі, мене не пустили на літак. Компанія відмовила пасажирам з російськими паспортами. Я змушений перенести концерт у Будві. Ніякого негативу стоснов рішення авіаперевізника не відчуваю. Готовий нести відповідальність за жахливі злочини, які скоює моя країна. Не вважаю це помірними "стражданнями", порівняно зі справжніми стражданнями українців", - написав репер.

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Що Лігалайз говорить про повномасштабну війну в Україні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну репер закрив коментарі у своїх соцмережах. Спочатку він не став прямо засуджувати путінську агресію, а також писав, що все одно вважає себе росіянином.

"Я люблю Москву і Росію. Я люблю весь світ і всі країни де побував і пожив. Добре розмовляю російською та англійською, погано французькою та чеською. Я інтернаціоналіст, космополіт за своєю природою, але хочу жити вдома. Я завжди був відкритий світовим культурам: східній (багато років присвятив східним єдиноборствам і їх філософії), американській (реп — моє життя, моя пристрасть і ремесло), європейській (твори художників, кінорежисерів, письменників). Я російський громадянин світу і не буду іншим", - стверджував Лігалайз.

Після цього репер випустив кліп "Мир! Вашему! Дому!", через якого його тепер вимагають визнати "іноагентом" у РФ. Лігалайза намагаються звинуватити в тому, що він "дискредитує війну".

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