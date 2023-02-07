Український журналіст запитав у відомого режисера, чи шкодує він про інтерв'ю з диктатором, і чи вважає Путіна досі "неоднозначною особистістю", враховуючи вбивства українців.

Український журналіст на одній з прес-конференцій зустрівся з режисером Олівером Стоуном, який п'ять років тому випустив скандальний фільм про Путіна. Диктатора він зобразив як "неоднозначну особистість", закликаючи глядачів спробувати зрозуміти його позицію.

Режисер почув питання, але спішно пішов. У відповідь на це журналіста попросили "бути коректним".

"Зараз, бл*ть, час бути коректним? Зараз час для ввічливості? Ця людина зняла фільм про Путіна і не хоче відповідати!" - обурився журналіст.

Відео дня

Пропагандисти вже встигли про це написати. Російські видання заявляють, що чоловік, який звернувся до Стоуна, нібито взагалі не журналіст.

"Відомого американського режисера Олівера Стоуна спробував атакувати якийсь громадянин, який намагався засоромити Стоуна в тому, що він знімав фільм про Путіна. Тю. Треба було взагалі вимагати посадити Стоуна у в'язницю. Або позбавити його американського громадянства. Якось в'яленько", - пишуть пропагандисти.

Хто такий Олівер Стоун

Американський актор, продюсер, сценарист. Родом з Нью-Йорка. У 2015 році він познайомився з російським президентом Володимиром Путіним, а в 2017 році вийшло його інтерв'ю з диктатором, в якому вони обговорили ситуацію в Україні, відносини РФ і США, а також інші геополітичні обставини. Тоді Стоун заявив, що Путін - "неоднозначна персона", очевидно намагаючись його виправдати.

"Я не можу вам впевнено відповісти, чому Путін напав на Україну. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали. Чи справді розвідка давала йому правильні оцінки? Можливо, він не був добре обізнаний про ступінь готовності українців до співпраці з росіянами в Україні. Це може бути одним із факторів того, що він неправильно оцінив наслідки вторгнення. І не забувайте таку річ: у Путіна був рак, і я думаю, він здолав його, але ще був ізольований під час ковіду. Можливо, він втратив контакт з людьми. Але я припускаю, я не знаю точно", – сказав режисер в одному зі своїх інтерв'ю вже після виходу фільму про Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: