Український артист розповів, що його особиста місія і місія його музичного колективу - це нести радість людям.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, пояснив, чому в РФ його ненавидять, а слухачів його пісень ловлять і карають.

"Сердючка - музичний ворог номер 1 [в Росії]. Ви не розумієте, наскільки путінську пропаганду дратує Сердючка, тому що вона сміється і піднімає настрій. Під ці пісні всі починають танцювати і співати "Ще не вмерла Україна..." На Новий рік я сидів один вдома, до мене ніхто не приїхав, я навіть не встиг випити шампанського, як почув сім ударів ракет. Я вийшов в коридор, тому що не знаю, що Путіну в голову спаде. А в цей час на Тверській (головна вулиця Москви, - ред) грала "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так!" Їх це дратує, і вони вже не знають що з цим робити", - розповів артист у коментарі УНІАН.

Щоб зганьбити репутацію артиста, в Росії регулярно поширюють фейки про те, що Данилко нібито серйозно хворий, подейкують, що у нього проблеми з психічним здоров'ям та інше:

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"Вони роблять з мене хворого, роблять з мене якогось демона, щоб люди не купували квитки. Навіть зараз зрив наших турів для росіян - це радість. Вони ж розуміють, що після кожного концерту з'являється величезна кількість stories, де всі кричать "Путін, щоб ти здох!" і сміються. Їм важливіше, щоб їхали співати артисти, які плачуть. А наш колектив - єдиний, який над цим сміється. Я довго шукав цю формулу і зараз кажу, що під час війни ми не обтяжуємо людей. Ми піднімаємо людей, танцюємо, щось згадуємо, ображаємо цих всіх Соловйових і далі за списком. Позитив! Така наша місія".

Одним із приводів для обговорення стало те, що Данилко став носити чорну маску. Звісно, головні рупори Кремля тут же заявили про невиліковну недугу, проте автор образу Вєрки Сердючки зазначив, що це не більше, ніж проплачена вигадка.

"Я ще на початку війни сказав, що я зніму маску, коли закінчиться війна. Ця маска до мене вже приросла, напевно, створивши екранний образ Андрія Данилка. До цього запитували: "Чому ви весь час в цій кепці?" До кепки звикли, тепер до маски звикають", - пожартував музикант.

Раніше УНІАН писав, що у Москві чоловікові "прилетіло" за пісню Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".

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