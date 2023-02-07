Сам Данилко раніше говорив, що у Путіна не вийде "заборонити" його в Росії.

Росіяни бояться пісень Вєрки Сердючки. Слухати композиції Андрія Данилка в РФ тепер небезпечно. Одному чоловікові вже "прилетіло" за пісню "Все будет хорошо", яку той слухав у своїй машині.

Це сталося у Москві на Луб'янській площі, очевидці зняли все на відео і поділилися ним у спільноті Avtozak live. Чоловік їхав по дорозі і слухав легендарну пісню Сердючки, як раптом його помітили співробітники ДПС. Вони не оцінили музичний смак водія.

Російські правоохоронці зупинили машину. Очевидці повідомляли, що перед цим вони вмикали гучномовець і просили чоловіка вимкнути пісню Сердючки.

Відео дня

Судячи з усього, цим вони вирішили не обмежуватися, а тому зупинили чоловіка "для розмови". Подальша доля росіянина, який розлютив ДПС невинною піснею "Все будет хорошо", невідома.

Раніше Андрій Данилко заявив, що Путін не зміг "заборонити" Вєрку Сердючку в РФ. За словами музиканта, російські "санкції" його лише веселять, адже вони нічого не значать.

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