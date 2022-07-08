За словами співака, родина не встигла виїхали і наразі залишається під окупацією.

На жаль, повномасштабне вторгнення, яке не оминуло жодної родини в Україні, не залишило осторонь і сім’ю співака Артема Пивоварова.

Як розповів артист у "Сніданку з 1+1", наразі його рідні залишаються під окупацією у його рідному місті на Харківщині.

"Харківщина дуже болить. Враховуючи, що я з маленького містечка з-під Харкова. Це місто зараз окуповане, щодня читаємо новини і чекаємо на визволення, своєю родиною та усіма близькими. Сподіваюсь, що це буде незабаром", - зізнався виконавець.

За словами Артема, родина не встигла виїхали і наразі залишається під окупацією. На запитання, чи вдалось переконати рідних виїхати, співак відповів, що намагались зробити це одразу після вторгнення. Проте тоді вивезти їх не вдалось, зараз також немає такої можливості.

Раніше новий трек українською "Думи" від Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова у перший же день виходу підкорив серця шанувальників.

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