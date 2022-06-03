Артист подякував Дорофєєвій за її людяність та сказав, що пишається появою такого довгоочікуваного дуету в настільки складні часи.

З початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни українська музика - на піку популярності. Тож новий трек українською від Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова у перший же день виходу підкорює серця шанувальників.

Дуетна композиція артистів під назвою "Думи" натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої" (1840). Вона вийшла дуже сучасною, ліричною та зворушливою.

"Ми переживаємо нелегкі часи... Ми знаємо, що музика має властивість лікувати і зцілювати. Ми знаємо, що вона є силою не тільки ментальною, а і фізичною", - прокоментував прем'єру пісні Пивоваров.

Артист подякував Дорофєєвій за її людяність та сказав, що пишається появою такого довгоочікуваного дуету в настільки складні часи.

"100 днів війни. 100 днів болю, суму та надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в них, допомогти собі та країні випливти, вистояти, зберегти себе", - написала Дорофєєва й подякувала Пивоварову за чуттєвий дует та за проект "Твої вірші, мої ноти", завдяки якому українська культура має можливість жити та голосно звучати.

"Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями…Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих "думах", допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала!" – сказала DOROFEEVA.

Відео у чорно-білих кольорах і два сучасних голоси України, об'єднані творчістю, музикою та надією на світле майбутнє.

"До мурах", "Я плачу", "Це найкраще у творчості Дорофєєвої", "Сліз неможливо стримати", - пишуть юзери у коментарях під кліпом.

Раніше український співак Макс Барських, який раніше вступив до лав Збройних сил України, випустив нову пісню українською мовою. Вона отримала назву "Чекай мене".

Вас також можуть зацікавити новини: