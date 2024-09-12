Рідний брат Христини Соловій поповнив лави ЗСУ - реакція співачки

Раніше він виступав із нею на одній сцені.

Співачка Христина Соловій поділилася з шанувальниками новиною - її рідний брат Євген поповнив лави Збройних сил України. Тепер він захищатиме нашу країну на фронті.

За словами Соловій, поки що її брат не зможе виступати разом із нею, бо боротиметься з російськими окупантами. Вона додала, що пишається рішенням Євгена.

"Кожен концерт для мене - особливий. Але перший, який я гратиму без участі мого брата Євгена. Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. Щемячи, але з гордістю підтримую його і пишаюся", - висловилася артистка.

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Також Соловій сказала, що її обов'язок - допомагати військовим. Тому зараз вона буде ще більше працювати в тилу, щоб приносити користь ЗСУ.

"Мій обов'язок тут, у тилу, - робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми переплетені та об'єднані. Ми - і є Україна", - зазначила Христина.

Нагадаємо, раніше відомий український ведучий у прямому ефірі повідомив, що вступив до ЗСУ. Андрій Соломко став добровольцем.

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