Переможець "Голосу країни" зробив пропозицію своїй дівчині.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин днями зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, з якою він разом живе.

Попри те, що Роману всього 19 років, він налаштований дуже рішуче. За його словами, закохані хочуть поки ще пожити для себе. Тобто причина такого раннього вступу в офіційний шлюб ніяк не пов'язана з можливою вагітністю його дівчини.

"Взагалі, як Бог дасть. Все має відбутися свого часу", - сказав артист.

Також Сасанчин зазначив, що поки з датою весілля вони ще не визначилися.

Хто такий Роман Сасанчин:

Любов до пісні У Романа проявилася ще з дитинства, коли мати і сестра наспівували колискову, а також часто Роман вслухався в класичні мелодії музичних скриньок.

2 березня 2015 Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти". У жовтні того ж року він презентував кліп на пісню "Мамина звезда", який подарував йому канал "1+1". Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова - Микола Бровченко.

26 квітня 2020 він став переможцем десятого сезону талант-шоу "Голос країни", в команді Тіни Кароль з піснею "Цвіте черешня".

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Автор: Діана Могилєвич