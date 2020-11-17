Роман Віктюк відомий епатажністю і скандальністю своєї діяльності.

Театральний режисер, педагог і народний артист України Роман Віктюк пішов з життя у віці 84 років. Причиною смерті артиста став інсульт. УНІАН згадує чим відомий великий театральний режисер.

Біографія Романа Віктюка

Роман народився у Львові 28 жовтня 1936 року в родині вчителів. Ще в шкільні роки він ставив вистави та імпровізації зі своїми друзями. Після школи закінчив Російський інститут Театрального мистецтва, працював у театрах Львова, Києва, Калініна та Вільнюса.

Його перші вистави "Все це не так просто", "Місто без любові", "Дон Жуан" зібрали безліч хвалебних відгуків. Найвідоміші вистави Віктюка "Чорна кімната", "Принцеса і Дроворуб", "Валентин і Валентина", "Марія Стюарт" і "Любов — книга золота".

З середини 1970-х років ставив вистави в різних театрах Москви. Серед них "Царське полювання" в Театрі ім. Моссовета, "Чоловік і жінка знімуть квартиру" і «Татуйована троянда» у МХАТі, «Качине полювання» А. Вампілова і «Уроки музики» Л. Петрушевської в Студентському театрі МДУ.

Творчість Романа Григоровича знають в Америці, Італії, Швеції, Фінляндії. У США Віктюка включили до списку 50 людей світу, які вплинули на другу половину 20-го століття. Він також був нагороджений премією Інституту італійської драми за краще втілення сучасної драматургії.

У 1988 році на сцені театру «Сатирикон» Роман Віктюк поставив свій найвідоміший спектакль «Служниці» за п'єсою ж.Жене. Головну роль зіграв відомий актор Костянтин Райкін. П'єса займала афіші радянських міст десятки років, пережила три редакційні правки і отримала світове визнання.

У 1996 році Роман відкрив власний театр свого імені. Першою постановкою театру стала антиреприза "М. Батерфляй", повна епатажу, ексцентричних костюмів і яскравих мазків.

З 2001 по 2006 вів свою розмовну передачу про театр на каналі ТВЦ. У 2014 році-член журі шоу "Театр естради" на "Першому каналі".

Особисте життя Романа Віктюка

Артист тримав у таємниці подробиці свого особистого життя. Відомо, що він був одружений на працівниці "Мосфільму", яка не мала відношення до акторської сфери. Ім'я його дружини невідоме. Свій шлюб він назвав помилкою і гріхом.

Роман підтверджував, що він самотній і не цікавиться жінками. У Віктюка є дочка, яка живе у Львові.

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Автор: Катерина Пулатова