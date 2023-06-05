Артисти повідомили про проблеми, які заважають проведенню заходів.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка планував провести концерт у швейцарському Цюріху, проте повідомив, що захід було скасовано через росіян, які там живуть. Ті оббрехали українського музиканта і заявили, що той нібито підтримує "ф*ш*зм". Це підхопили місцеві ЗМІ.

Подробицями скасування благодійного концерту Скрипка поділився у своєму Instagram-блозі.

"Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною брехнею. Отже, не перевіряючи фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призвело до скасування концерту в Цюріху", - заявив Олег Скрипка.

Він підкреслив, що концерт він хотів провести благодійний, щоб зібрати кошти на допомогу українським воїнам.

Аналогічна ситуація сталася і у Артема Пивоварова. Артист записав відео, де обурився рішенням місцевої влади Цюріха:

"Ми зіткнулися з такою ситуацією, коли місцева влада разом з концертним майданчиком, на якому мав проходити концерт, скасувала цей захід за день до його проведення, назвавши мене "ультраправим радикалом", посилаючись на відео та фотозвіти нашої допомоги українським військовим. У нас в країні війна! І я, будучи свідком постійних обстрілів, присвячую себе популяризації української культури!"

Пивоваров заявив, що його захід все ж має відбутися, але буде він на іншій локації.

Нагадаємо, Артем Пивоваров на концерті виконав мрію маленької фанатки.

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