Український музикант поскаржився на те, що відбувається.

Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поскаржився на те, що в Німеччині масово скасовують концерти його колективу. Виконавець додав, що бачить у цьому зв'язок з Росією. Обурене відео він записав і виклав в Instagram.

"Українська музика несподіваним чином почала отримувати опір "таємних сил" в Німеччині. І починають скасовуватися наші концерти під егідою, що українці - це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стають на бік українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби", - сказав лідер групи "Воплі Відоплясова".

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Також він пояснив, що у нього скасовуються заходи навіть в тих клубах, де вже все було домовлено. Однак він не здається і намагається шукати інші майданчики для виступу.

"Я хочу до вас звернутися, дорогі, хто придбав квиточки, хто ще не придбав, підтримуйте нас! Ми повідомимо, де ми будемо виступати в Гамбурзі. Така корупція і так працюють довгі руки Кремля. Але ми все одно зробимо концерт і стежте за подіями, як вони будуть розвиватися", - резюмував артист.

Нагадаємо, росіяни намагалися зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, але співачка швидко поставила на місце.

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