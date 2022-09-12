Благодійний виступ співачки в Ашдоді опинився під загрозою зриву.

Днями Оля Полякова зібрала 5 тисяч глядачів на своєму концерті в ізраїльському місті Ашдод. Однак під час розповіді щемливої історії про подарунок дівчинки, котрій вдалося врятуватися з-під завалів Маріупольського драмтеатру, стався інцидент, на який співачка звернула увагу зі сцени.

Мовляв, комусь з присутніх глядачів не сподобалась правда з уст Полякової про російське вторгнення в Україну.

"Зараз я розповім вам історію браслета, який знаходиться в мене на руці. Коли відбулося російське вторгнення в Україну, всі були страшенно налякані, розбиті… Це що таке? Хтось не знає цієї інформації? Українці, ви тут? Якраз відбулася трагедія у маріупольському театрі, я була у Хорватії на благодійному матчі, де виконувала гімн України. До мене підійшла сім’я, яка вижила після вибухів у драмтеатрі. І дівчинка, у підвалі цього театру сплела ось цей браслет, що в мене на руці. Одягаючи, я дала обіцянку зняти його тільки тоді, коли війна завершиться перемогою України", - розповідає співачка.

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Сам же виступ Полякова прокоментувала наступним чином:

"Попри спробу закрити мені рота та зірвати мій виступ з боку декількох фанатів пуйла на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від всього залу. Це був один з найкращих моїх виступів! - коментує Оля. - Дякую, Ізраїль, дякую Ашдод! Близько 5000 людей прийшло на свято міста, на якому крім мене виступили ізраїльські артисти, італійські та легендарна Сандра. Я говорю про Україну на кожному своєму виступі попри його формат. Завжди бачу в залі щиру підтримку нашого народу в кожній країні", - написала на своїй сторінці в Instagram Полякова.

Нагадаємо, Полякова заспівала про перемогу і показала у своєму кліпі Маріуполь.

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