Вона впевнена, що гроші підуть у правильне русло.

Російська актриса Лія Ахеджакова перерахувала українській армії 10 тисяч доларів.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Я підтримала армію України перекладом в 10000$, і закликаю вас зробити те ж саме! І ще раз кажу: мені правда дуже шкода, що таке сталося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоб все це закінчилося", - написала актриса.

Ахеджакова зазначила, що не хоче бачити міста України зруйнованими, а людей - побитими і спустошеними.

"Впевнена, що це кошти підуть у правильне русло", - підкреслила актриса.

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