Дочка путініста Машкова підтримала Україну.

Відома російська актриса, яка останнім часом живе в США і відкрито засуджує вторгнення РФ в Україну, розповіла, що боїться повертатися на батьківщину. Там, за словами Марії Машкової, на неї чекає 15 років в'язниці. Про це вона написала у своєму Instagram-блозі.

Відзначимо, що її батько - путініст Володимир Машков, який регулярно виступає на заходах в Кремлі, розповідаючи про те, як потрібна і важлива "спецоперація" - так в Росії називають вбивчу війну проти мирного українського населення.

Сама Марія Машкова активно публікує у своєму блозі інформацію про військові злочини російських окупантів на українській території. Законодавство РФ називає це "дискредитацією армії". Санкція статті передбачає 15 років за ґратами. Актриса зізналася, що не хоче перевіряти чи посадять її, тому на батьківщину повертатися поки не планує.

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"Держдума РФ прийняла в третьому читанні законопроект про "дискредитацію і фейки". Особисто мені за всі мої пости і виступи, починаючи з лютого минулого року, може загрожувати 15 років в'язниці, якщо я повернуся в Росію. Мені страшно. Перечитала Солженіцина Архіпелаг ГУЛАГ. Повертатися і перевіряти, чи посадять, не планую", - написала Машкова.

Актриса також звернулася до українців, запевняючи, що та ситуація, з якою зіткнулася вона, незрівнянна з тим горем, яке доводиться переживати кожній людині в Україні через війну.

"Ви, українці, вже навчилися цьому. Ви вже знаєте, що немає життя без свободи. Нам це лише доведеться пройти. Я не прошу нас зрозуміти. Зараз не той момент. Я не прошу нас пробачити. Це, якщо і станеться, то лише через покоління. Я просто вас люблю і обіймаю. І обіймаю кожного друга, який залишився в Росії і не розуміє, як далі жити... Х*й його знає, як...", - резюмувала Машкова.

Нагадаємо, дочка путініста Машкова публічно послала батька через підтримку війни.

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