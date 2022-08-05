Сама Марія Машкова засуджує війну в Україні.

Російська актриса Марія Машкова послала свого батька-путініста Володимира Машкова через його підтримку війни в Україні.

Зірка серіалу "Не родись вродливою" оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фрагмент кліпу групи ДДТ на пісню "Не з вами", в якій йдеться про нерозуміння батьків своїх дітей.

"Ідіть в жопу зі своєю війною, батьки! Ми переможемо. Любов завжди перемагає", - підписала ролик Машкова.

Ймовірно, співачка мала на увазі молоде покоління, яке зараз бореться з несправедливістю і змушене захищатися не тільки від російської агресії, але і від батьків.

Нагадаємо, раніше Марія Машкова, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії відгукується проти війни в Україні, показала архівні відео свого перебування в Києві в 2021 році і звернулася до росіян і українців.

Марія Машкова заявила, що Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів України, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога, і додала, що мріє побачити Путіна в Гаазі.

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