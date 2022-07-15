Супермодель лише один раз висловилося на тему війни Росії проти України.

Російська супермодель Ірина Шейк, яка використала літеру "Z" в оформленні посту у соцмережі, заявила, що не мала на увазі підтримку війни Росії в Україні. Зазначимо, що ця літера є одним з рашистських символів, яким російські окупанти позначають свою техніку.

Після того, як Шейк опублікувала фото салату олів'є у мережі та підписала його сленговим "russianzz on wednesday", на неї накотилася хвиля критики. Модель видалила фото і перезалила її ще раз без напису, а згодом опублікувала ще один пост, в якому зазначила, що не мала на увазі підтримку війни.

"Іноді салат це просто салат. Я даю слово: ніяких зашифрованих послань чи політичних висловлювань тут. Бажаю кожному кохання", - написала Шейк.

Зазначимо, що модель народилася у Росії, проте останні 15 років проживає у США. Супермодель лише один раз висловилося на тему війни Росії проти України виклалавши пост з написом No To War та посиланням на благодійні фронди, що допомагають українцям.

Нагадаємо, розповнілій путіністці Лорак заблокували рахунок у Росії.

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