Кудрявцева назвала себе патріотом Росії.

Російська ведуча Лєра Кудрявцева заявила, що підтримує окупантів, які влаштували геноцид українського народу.

"Ще раз хочу відповісти українцям, які на мене підписані. Я росіянка, патріот! Це не скасовує мою любов до України, моїх українських друзів і мирних жителів цієї країни. Але ваша ненависть і русофобія дає свої плоди. Тому, звісно, я буду захищати свою країну, топити за наших пацанів. Захищати інформаційно, природно, як можу", - написала Кудрявцева.

Варто відзначити, що Кудрявцева півроку мовчала про війну в Україні і ніяк не реагувала на заклики виходити на мітинги і закликати зупинити кровопролиття в Україні. Тільки зараз вона визначилася зі своєю позицією і заявила, що в даній ситуації підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше зірка "Дивовижних мандрів Геракла" Кевін Сорбо закликав Америку не допомагати Україні грошима.

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