Таким чином він, ймовірно, підтримав війну.

Американський актор Кевін Сорбо, найбільш відомий за роллю Геракла в серіалі "Дивовижні мандри Геракла", закликав зупинити фінансову допомогу Україні.

Таку заяву він оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Припиніть відправляти гроші в Україну", - написав Сорбо.

Підтримав Сорбо і публіцист Нік Адамс, який теж засудив фінансову допомогу Україні. Він написав у коментарях: "Чи збирається Україна виплатити що-небудь з цього назад?"

Зазначимо, раніше Вашингтон повідомив, що найближчим часом виділить Києву черговий пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів. Ймовірно, саме ця новина і змусила Кевіна написати такий пост.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, як російський режисер Микита Михалков переметнувся на бік Путіна.

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