Поки російські зірки відмовчуються про війну, українські селебріті здобувають довіру і повагу, переконаний Путінцев.

Продюсер Денис Путінцев заявив, що до зірок, які відмовчуються про свою позицію щодо війни в Україні в основному ставляться з презирством. У нього такі селебріті навіть викликають гидливість. І якщо відразу після початку вторгнення українська спільнота намагалася щось донести російським лідерам думок, то потім стало зрозуміло, що в РФ усвідомлюють серйозність того, що відбувається, але нічого не хочуть з цим робити.

Про це Путінцев розповів це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"Розуміє російський бомонд ссит або сипле загальними фразами, що мчать на крилах "голубів світу". Багато, які встигли виїхати, перечікують в комфортному забугорье.

А основна маса воліє бути трупним м'ясом в Zомбіленді. І харчуватися інформаційними відходами з телевізора. Вони зжеруть самі себе. А ми, Після нашої перемоги, подаруємо приказку "Моя хата скраю" старій Європі, яка показала своє ставлення у вигляді "стурбованості", - заявив Путінцев.

Нагадаємо, виконавець і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони. У пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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